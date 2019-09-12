Комотини, , 13:04 — REGNUM Автомобиль, за рулем которого был 28-летний гражданин Греции, врезался 12 сентября в остановившееся на шоссе транспортное средство, перевозившее восемь мигрантов из Пакистана в Бангладеш. Об этом передает агентство Associated Press со ссылкой на пресс-службу полиции.

ДТП произошло в районе города Комотини на севере Греции. По последним данным, в результате инцидента пострадали девять человек. Водителя, перевозившего мигрантов, пока не нашли.

Ежемесячно сотни мигрантов и беженцев пересекают сухопутную границу между Грецией и Турцией. В прошлом месяце шесть мигрантов погибли и еще 10 получили ранения, когда перевозивший их джип упал в канаву.