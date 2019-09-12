Москва, , 12:54 — REGNUM Уголовное дело по факту смерти 39-летней женщины возбудили следственные органы ГСУ СК РФ по городу Москве, сообщила пресс-служба ведомства.

По версии следствия, 12 сентября в квартире на улице Маршала Тухачевского 53-летний мужчина застрелил свою супругу в пылу ссоры на почве ревности. Она скончалась на месте.

«В ближайшее время мужчине будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. Расследование по уголовному делу продолжается», — говорится в сообщении пресс-службы.