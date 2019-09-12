Берёзовский район, Югра, , 12:46 — REGNUM В ХМАО задержаны пятеро подозреваемых в нелегальной добыче рыбы общим весом 5 тонн. Предварительный ущерб составляет 20 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МВД России.

Рыбаков задержали в посёлке Игрим Берёзовского района ХМАО. Мужчины с помощью невода выловили на реке Северная Сосьва около 5 тонн рыбы различных видов, и были задержаны полицейскими на месте.

Один из подозреваемых арестован, остальные четверо находятся под подпиской о невыезде. В ходе обысков по месту жительства у подозреваемых изъяты три невода и 19 сетей.

По факту возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 256 УК РФ («Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов»).