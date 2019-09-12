Краснодар, , 12:44 — REGNUM Крупный пожар, произошедший в поселке Индустриальный Краснодара, локализован на площади 1,5 тыс. кв. м в 11:50 12 сентября, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

По уточненным данным, сообщение о возгорании на территории рядом со складскими помещениями на улице Выселковской поступило в МЧС в 10:44. Горели деревянные поддоны, пожар охватил 1,5 тыс. кв. метров.

На месте пожара работают 70 человек, в 11:50 возгорание было локалилзовано на площади 1500 кв.м. Данных о пострадавших нет.

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