Астрахань, , 12:44 — REGNUM Уголовное дело возбуждено в отношении 38-летненго мужчины в Астрахани по факту смерти его родной тети, сообщила 12 сентября газета «Хронометр», со ссылкой на следователя следственного отдела по Советскому району Астрахани СУ СКР РФ.

По версии следствия, подозреваемый проживал в трехкомнатной квартире с 58-летней матерью и ее младшей сестрой-инвалидом.

Мужчина рассказал, что конфликт произошел 31 августа 2019 года по вине его тети. Она якобы стала вести себя неадекватно и кинулась на свою сестру. По словам подозреваемого, он применил силу, защищая свою мать. Пострадавшая после этого успокоилась и стала жаловаться на боль.

Подозреваемый отметил, что от вызова скорой женщина отказалась. На следующий день родные сами вызвали медиков из-за ухудшения ее состояния. Но, когда они приехали, женщина умерла.

Экспертиза установила, что причиной смерти стал разрыв внутренних органов. Сообщается, что мужчина в содеянном раскаивается и сотрудничает со следствием.