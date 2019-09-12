Екатеринбург, 12 сентября 2019, 12:48 — REGNUM В Екатеринбурге аварийная бригада предотвратила чрезвычайное происшествие в доме № 15 по улице Анри Барбюса, где в одной из квартир ночью произошла утечка газа. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе компании «Екатеринбурггаз».
Инцидент произошёл в три часа ночи по местному времени. Жительница одной из квартир проснулась ночью, почувствовав резкий запах газа. Выяснилось, что из ведущего к кухонной плите шланга со свистом выходит газ. Женщина немедленно позвонила в аварийную службу, и приехавшие через 17 минут рабочие устранили неисправность.
Отметим, что днём ранее именно этот шланг заменили рабочие другой компании.
Женщина отпросилась с работы и дождалась сотрудников, которые после осмотра оборудования заявили, что необходима замена шланга, и установили новый, запросив за работу 2,9 тыс. рублей.
Как сообщили сотрудники ремонтной бригады, устранившие ночную аварию, шланг был установлен с грубыми нарушениями, а газ проходил через множественные трещины.