Екатеринбург, , 12:48 — REGNUM В Екатеринбурге аварийная бригада предотвратила чрезвычайное происшествие в доме № 15 по улице Анри Барбюса, где в одной из квартир ночью произошла утечка газа. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе компании «Екатеринбурггаз».

Инцидент произошёл в три часа ночи по местному времени. Жительница одной из квартир проснулась ночью, почувствовав резкий запах газа. Выяснилось, что из ведущего к кухонной плите шланга со свистом выходит газ. Женщина немедленно позвонила в аварийную службу, и приехавшие через 17 минут рабочие устранили неисправность.

Отметим, что днём ранее именно этот шланг заменили рабочие другой компании.

«Накануне на подъезде дома по адресу Анри Барбюса, 15 было размещено объявление, что некая компания «Свердловскгаз» будет проводить осмотр и замену газового оборудования. Жильцов призывали быть дома и обеспечить доступ в каждую квартиру», — сообщили в пресс-службе «Екатеринбурггаз».

Женщина отпросилась с работы и дождалась сотрудников, которые после осмотра оборудования заявили, что необходима замена шланга, и установили новый, запросив за работу 2,9 тыс. рублей.

Как сообщили сотрудники ремонтной бригады, устранившие ночную аварию, шланг был установлен с грубыми нарушениями, а газ проходил через множественные трещины.