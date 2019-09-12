Москва, , 12:31 — REGNUM Инициатива перевода красноярского школьника на домашнее обучение только за то, что он в подражание своему кумиру сделал неподобающую, по мнению учителей, причёску, звучит абсурдно, считает адвокат и телеведущая Виктория Данильченко. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM заявленное следственными органами проведение доследственной проверки конфликта между учеником и администрацией школы в городе Сосновоборске, она пояснила:

«Согласно ст. 38 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» учебные заведения имеют право устанавливать требования к внешнему виду учащихся. В частности, это касается школьной формы. О том, как должны выглядеть волосы школьников, в законе не сказано ни слова. Однако деловой стиль одежды школьника, на который прямо указывает закон, предполагает и соответствующую прическу. Поэтому некоторые школы прописывают ограничения, например по прическе, в своих локальных нормативных актах, уставе.

Важно отметить, что любое положение устава образовательного учреждения родители могут оспорить в вышестоящей образовательной организации либо в прокуратуре. И в подобном случае у родителей есть все шансы отстоять свою точку зрения, поскольку предложение директора перевести ребенка на домашнее обучение только из-за неподобающей прически звучит абсурдно.

Профильное министерство в Красноярском крае уже оперативно отреагировало на произошедшее и направило в школу предостережение за подписью заместителя регионального министра образования с требованием пересмотреть положение о школьной форме и внешнем виде учащихся, где школа Сосновоборска прописала, что запрещаются нестандартные прически, привести его в соответствие с законом.

Как уже сообщало ИА REGNUM, СУ СК РФ по Красноярскому краю начало проверку в связи с конфликтом в школе № 4 Сосновоборска, руководство которой потребовало от ученика сменить прическу, а родителям рекомендовало перевести ребёнка на домашнее обучение. Всё началось с того, что четвероклассник захотел быть похожим на своего кумира — футболиста Златана Ибрагимовича. Для этого он сбрил волосы на висках, обесцветил их и сделал хвостик на затылке.

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