Накасонгола , , 12:29 — REGNUM Утром в среду, 11 сентября, семь человек погибли, а еще 11 получили ранения в результате дорожно-транспортного происшествия с участием автобуса и грузовика в деревне Намайонджо района Накасонгола. Об этом сообщает Daily Monitor Uganda.

Согласно сообщению официального представителя полиции Чарльза Себамбулидде, авария произошла с автобусом, принадлежащим компании Roblyn Coaches. Как сообщается, автобус врезался в грузовик в деревне Намайонджо. Предварительная причина аварии — неосторожная езда.

«Автобус, который ехал в район Китгум из города Кампала, врезался в стоявший на обочине грузовик в деревне Намайонджо. Полагают, что водитель автобуса, возможно, набирал скорость, но никаких дорожных знаков, сигнализирующих о том, что грузовик был припаркован, видно не было. Оба автомобиля были направлены в одном направлении», — сказал Себамбулидде.

Кристофер Ссендийя, сотрудник полицейского участка Накасонголы, сказал, что пять человек погибли на месте, в то время как двое других погибших скончались по дороге в больницу.

«Мы бросились на место происшествия в 1:00 ночи и сделали все возможное, чтобы спасти жизни пострадавших от аварии на шоссе Кампала-Гулу», — отметил Ссендийя.