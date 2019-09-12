Сосновоборск, Красноярский край, , 12:24 — REGNUM В Красноярском крае следователи начали проверку после информации о том, что в Сосновоборской школе возник конфликт между учеником и администрацией учебного учреждения из-за прически мальчика, сообщает пресс-служба регионального главного управления СКР.

По предварительным данным, 5 сентября ученик четвертого класса пришел в школу, где учитель сделала ему замечание по поводу прически. После администрация школы предложила родителям ребенка перевести сына на домашнее обучение, если они не готовы выполнять требования педагога.

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В настоящее время по данному факту следователи проводят проверку, опрашиваются ребенок, его родители, а также учитель и директор школы. Следователи установят правомерность администрации школы, а также вопрос о возможном превышении должностных полномочий. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее эксперты Роскачества рассказали, как обезопасить ребенка от травли в интернете и как определить, что он подвергается кибербуллингу. В случае, если ребенок подвергся онлайн-травле, то самый важный шаг — игнорирование, поскольку, лишившись мотивации, обидчик быстро успокоится и прекратит попытки задеть ребенка.

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