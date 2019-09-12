Междуреченск, Кемеровская область, , 12:08 — REGNUM Первоклассницу из Междуреченска, которая получила ожоги в школьной столовой, перевели из реанимации в отделение реабилитации в клинике Новокузнецка. Состояние остальных пострадавших детей оценивается как стабильное, передаёт A42.ru

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 10 сентября в Междуреченске в школьной столовой на первоклашек упал термопот. Четырёх первоклассников ошпарило кипятком. Все четверо были доставлены в больницу. Позже одну девочку отправили на амбулаторное лечение, двух положили в травматологическое отделение, а один ребенок находился в отделении реанимации. Происшествием заинтересовалась уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Анна Кузнецова

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