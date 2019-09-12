Макеевка, ДНР, 12 сентября 2019, 12:09 — REGNUM Сотрудники МЧС ДНР ликвидировали крупный пожар, произошедший в Горняцком районе Макеевки, сообщил 12 сентября официальный сайт Донецкой Народной Республики.
Огонь охватил частный дом, а затем перекинулся на соседнее строение. Пострадал мужчина 1960 года рождения. Он поступил в больницу в тяжёлом состоянии.
Всего за минувшие сутки сотрудники МЧС ДНР ликвидировали 73 возгорания, 52 из них были вызваны воспламенением сухой травы.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Киевской области местный житель решил сжечь сухую траву, а в результате сжёг три дома и автомобильную технику.
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