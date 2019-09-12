Макеевка, ДНР, , 12:09 — REGNUM Сотрудники МЧС ДНР ликвидировали крупный пожар, произошедший в Горняцком районе Макеевки, сообщил 12 сентября официальный сайт Донецкой Народной Республики.

Огонь охватил частный дом, а затем перекинулся на соседнее строение. Пострадал мужчина 1960 года рождения. Он поступил в больницу в тяжёлом состоянии.

«Пожаром в одном из домов уничтожил 56 кв. м кровли, три оконных и один дверной блоки, мебель и вещи, навес 40 кв. м, под навесом дрова 15 кв. м, четыре газовых баллона, разобранный автомобиль «УАЗ», три хозпостройки, внутри которых пострадали шесть коз. Во втором доме сгорели 80 кв. м кровли, наружный утеплитель стен 40 кв. м, 18 кв. м кровли хозпостройки, деревянное ограждение 10 кв. м.», — рассказали в пресс-службе.

Всего за минувшие сутки сотрудники МЧС ДНР ликвидировали 73 возгорания, 52 из них были вызваны воспламенением сухой травы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Киевской области местный житель решил сжечь сухую траву, а в результате сжёг три дома и автомобильную технику.

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