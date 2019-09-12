Салехард, , 12:04 — REGNUM В Салехарде автомобиль скорой помощи застрял в открытом канализационном люке при транспортировке ребёнка с острым аппендицитом. Сообщение об инциденте появилось в паблике «Подслушано Салехард».

Скорая помощь Иван Шилов © ИА REGNUM

Мать ребёнка, которому врачи успели оказать помощь, поблагодарила через соцсети людей, которые помогли вытолкать застрявшую неотложку.

Главный врач станции скорой медицинской помощи Салехарда Руслан Сулейманов подтвердил факт происшествия ИА «Север-Пресс».

"Было уже темно, и водитель не заметил открытый люк, когда разворачивался. Но к счастью, проезжающая мимо машина вытащила наше авто. Задержка по данному инциденту была минимальная», — прокомментировал Руслан сулейманов инцидент.

Коммунальщики в свою очередь оправдываются тем, что к ним с жалобами на открытый люк никто не обращался.