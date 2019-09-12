Салехард, 12 сентября 2019, 12:04 — REGNUM В Салехарде автомобиль скорой помощи застрял в открытом канализационном люке при транспортировке ребёнка с острым аппендицитом. Сообщение об инциденте появилось в паблике «Подслушано Салехард».
Мать ребёнка, которому врачи успели оказать помощь, поблагодарила через соцсети людей, которые помогли вытолкать застрявшую неотложку.
Главный врач станции скорой медицинской помощи Салехарда Руслан Сулейманов подтвердил факт происшествия ИА «Север-Пресс».
Коммунальщики в свою очередь оправдываются тем, что к ним с жалобами на открытый люк никто не обращался.