Новочеркасск, Ростовская область, , 12:03 — REGNUM При тушении крупного ландшафтного пожара в Новочеркасске (Ростовская область) огнём уничтожено две пожарные машины. Пламя перекинулось на технику из-за сильных порывов ветра.

«МЧСники приехали тушить загорание на поле, которое угрожало жилым домам. В какой-то момент поднялся сильный ветер и огонь резко перекинулся на две пожарные машины. Спасатели не успели отогнать технику», — сообщает telegram-канал «Чё по Ростову?».

ИА REGNUM ранее сообщало, что пожар под Ростовом-на-Дону был ликвидирован спустя почти шесть часов на площади 25 тыс. кв. метров. Огонь вспыхнул в черте города около полудня. К тушению был привлечён пожарный поезд.

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