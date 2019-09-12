Таганрог, Ростовская область, , 11:59 — REGNUM В Ростовской области в отношении таганрожца возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 3 ст. 131 УК РФ «Изнасилование несовершеннолетней, то есть половое сношение с применением насилия к потерпевшей и с использованием беспомощного состояния потерпевшей». Как уточнили ИА REGNUM в региональном управлении СКР, под стражу заключён отец девочки.

О том, что ребёнок стал жертвой отца, стало известно спустя долгие месяцы издевательств. В материалах уголовного дела указано, что таганрожец насиловал свою дочь 2001 года рождения в период с 2017 года по 2019 год.

«В настоящее время подозреваемый задержан и допрошен следователем об обстоятельствах преступления», — уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM ранее сообщало, что в Ростове-на-Дону был вынесен приговор 31-летнему горожанину, признанному виновным в истязании и насилии над ребёнком. Падчерица девять лет терпела жестокое обращение отчима. Суд приговорил ростовчанина к 12 годам колонии строгого режима.

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