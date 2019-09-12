Чебоксары, , 11:54 — REGNUM В Аликовском районе Чувашии завершились судебные разбирательства в связи с несчастным случаем в сельском парке, где аттракцион упал на пятилетнюю девочку. Перед судом предстал начальнику участка подрядной организации, которая проводила работы по благоустройству парка, сообщил ИА REGNUM старший помощник руководителя следственного управления СКР по Чувашии Олег Дмитриев.

Несчастный случай произошёл 14 октября 2018 года в селе Аликово Аликовского района в ходе работ по благоустройству парка. Пятилетняя девочка во время прогулки прошла на территорию парка и села на карусель «Вертолётик» (качалка на пружине), но сооружение упало на ребёнка, придавив ей ногу. Врачи констатировали у девочки перелом правой бедренной кости, что расценивается как тяжкий вред здоровью.

В ходе разбирательств установлено, что аттракцион был выкопан из земли ещё 11 июня 2018 года при проведении работ по благоустройству парка. Следствие установило, что это сделано по поручению обвиняемого, который являлся ответственным за выполнение работ. При этом не было предпринято мер по ограничению доступа посторонних на этот объект.

Начальника участка подрядной организации признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 118 УК РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей»). Ему назначено наказание в виде 1 года ограничения свободы. Приговор суда не вступил в законную силу.

Кроме того, в администрацию Аликово и подрядную организацию внесены представления о принятии мер по устранению обстоятельств.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее большой резонанс в Чувашии в рамках работ по благоустройству территорий вызвало ЧП в Цивильске в 2017 году, где через три дня после церемонии открытия на детской площадке засосало в грязь школьника, который захотел покататься на качелях, но не смог преодолеть полосу грязевых препятствий. Так несчастный ребёнок простоял 20 минут — пока его не спас вышедший в болотных сапогах отец. В ходе разбирательств выяснилось, что чиновники «захотели сделать двор ещё лучше и решили завезти чернозём и торф, чтобы сформировать газоны и оформить зелёную территорию». Но после первых же дождей всё это превратилось в полуболотистое месиво.

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