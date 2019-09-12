Краснодар, , 11:51 — REGNUM Крупный пожар произошел в пригороде Краснодара — на территории посёлка Индустриальный утром 12 сентября. Огонь охватил около тысячи квадратных метров.

Пожарная машина 23.mchs.gov.ru

Сообщение о пожаре на открытой территории возле складских помещений поступило дежурному службы спасения в 10:44. Как сообщили «Кубанские новости», известно, что горят деревянные поддоны, площадь пожара достигла уже тысячи квадратных метров.

На месте пожара работают 55 человек, привлечена 21 единица техники. Что стало причиной пожара и есть ли пострадавшие, пока не уточняется.

Как сообщало ИА REGNUM, в понедельник, 9 сентября, крупный пожар тушили на рынке в Геленджике. Обошлось без пострадавших, с территории рынка эвакуировали около тысячи человек.