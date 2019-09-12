Ивано-Франковск, Украина, , 11:50 — REGNUM В Ивано-Франковской области Украины правоохранители обнаружили огромную плантацию конопли, сообщило 11 сентября местное издание «Курс».

Наркотическое растение выращивали в теплице площадью четыре гектара. Неизвестные успели высадить коноплю на трёх гектарах земли, ещё один гектар был подготовлен к «посевной».

Полицейские задержали 20 подозреваемых.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее во Франции девять украинских моряков получили от пяти до восьми лет тюрьмы за транспортировку 2,3 тонн кокаина.

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