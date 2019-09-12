Богданович, Свердловская область, , 11:46 — REGNUM В Свердловской области вынесен приговор в отношении инженера лесного хозяйства Богдановичского района, обвиняемого в незаконной вырубке леса и причинении смерти по неосторожности. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СКР.

Подсудимый приговорён к двум с половиной годам лишения свободы условно.

В ходе следствия установлено, что в начале 2019 года обвиняемый незаконно отдал подчинённым распоряжение вырубить на арендованном участке деревья. Нанесённый его действиями ущерб составил свыше 180 тыс. рублей. Более того, во время вырубки погиб рабочий, на которого упала сосна. При этом мужчина не был трудоустроен и не прошёл инструктаж по технике безопасности.

Отметим, что подсудимый полностью возместил причинённый ущерб до суда.