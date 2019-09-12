с. Любимовка, 12 сентября 2019, 11:41 — REGNUM Житель села Любимовка Киевской области случайно спровоцировал масштабный пожар, сообщили 11 сентября в пресс-службе Национальной полиции Украины.
Мужчина хотел сжечь сухую траву возле своего участка. В итоге сгорели три дома, три сарая, пять автомобилей и трактор.
Предполагаемому виновнику пожара грозит крупный штраф, исправительные работы или до трёх лет ограничение свободы. Кроме того, ему, скорее всего, придётся выплатить ущерб, нанесённый соседям.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в лесу возле Чернобыльской зоны отчуждения на участке площадью шесть гектаров начался пожар.
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