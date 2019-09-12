с. Любимовка, , 11:41 — REGNUM Житель села Любимовка Киевской области случайно спровоцировал масштабный пожар, сообщили 11 сентября в пресс-службе Национальной полиции Украины.

Мужчина хотел сжечь сухую траву возле своего участка. В итоге сгорели три дома, три сарая, пять автомобилей и трактор.

Предполагаемому виновнику пожара грозит крупный штраф, исправительные работы или до трёх лет ограничение свободы. Кроме того, ему, скорее всего, придётся выплатить ущерб, нанесённый соседям.

«Вместе с мусором люди едва не сожгли населённый пункт… Слава Богу — жертв и пострадавших нет. Этика государственного служащего не позволяет мне выразить свои мысли теми словами, которые лучше всего описали бы то, как в пожароопасный период люди догадались хозяйничать выжиганием мусора», — прокомментировал произошедшее глава государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины Николай Чечёткин на своей странице в социальной сети Facebook.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в лесу возле Чернобыльской зоны отчуждения на участке площадью шесть гектаров начался пожар.

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