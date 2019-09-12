Самара, , 12:00 — REGNUM Административное дело в отношении ООО «Ресторан «Фарфор», клиенты которого отравились роллами, возбудили сотрудники Роспотребнадзора в Самаре. Об этом 12 сентября сообщает 63.RU.

Владельцам ресторана доставки грозит штраф в размере до 600 тысяч рублей.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, массовое отравление роллами в Самаре произошло в августе текущего года. Тогда 71 человек, в том числе дети и беременная женщина попали в больницу.

Специалистами Роспотребнадзора Самары, при обследовании продукции ресторана, были обнаружены сальмонелла, кишечная палочка и другие патогенные микроорганизмы.