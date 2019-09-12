Астрахань, , 11:33 — REGNUM 15 лет потребовалось следователям в Астрахани, для поиска подозреваемого в деле об убийстве пожилой женщины. Об этом сообщило Следственное управление СК РФ по Астраханской области.

«18 января 2004 года в одном из домов по улице Б. Хмельницкого обнаружено тело хозяйки квартиры 1929 года рождения, привязанное бельевой веревкой к креслу. Смерть женщины наступила в результате удушения», — говорится в сообщении ведомства.

В связи с тем, что лицо, причастное к убийству не было установлено, по делу долгое время расследование не проводилось. После совещания, посвященного нераскрытым тяжким преступлениям прошлых лет, которое прошло в марте 2019 года, поиски возобновились. В конце того же месяца по подозрению в совершении данного преступления был задержан астраханец на территории Санкт-Петербурга.

Следствие подготовило дело для передачи в суд.