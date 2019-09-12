Аддис-Абеба, , 11:27 — REGNUM Власти эфиопского Штата наций и народов Юга заявили, что в результате оползня, обрушившегося на южный регион Эфиопии, погибло 7 человек. Также сообщается о множестве пострадавших от наводнений, а также о колоссальном ущербе, нанесенном личному имуществу жителей штата. Об этом сообщило эфиопское новостное агентство EthioNews.

В сообщении Управления связи регионального государства наций и народов Юга говорится, что оползень произошел в результате сильных дождей, которые беспрерывно продолжаются в штате уже несколько недель. Мощнейшие ливни вызвали половодья рек, которые выходят из берегов и сносят дома жителей прибрежных городов.

Согласно данным МЧС Эфиопии, пятеро погибших были членами одной семьи, и пострадавших от оползня гораздо больше, как и возможных жертв стихии. Спасатели все еще продолжают искать выживших в районе оползня.

Сезон дождей в Эфиопии начался еще в июле и, по прогнозам, продлится до сентября, однако такое количество сезонных осадков даже для самого «влажного» штата страны является крайне ненормальным.