Великий Новгород, , 11:22 — REGNUM В Новгородской области завершено расследование убийства, которое на протяжении более 14 лет оставалось нераскрытым. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального следственного управления Следственного комитета России, речь идёт об убийстве 27-летнего мужчины, тело которого было найдено в мае 2004 года на территории одного из детских садов города Великого Новгорода.

Благодаря совместной работе следователей и следователей-криминалистов Следственного комитета России и оперативных сотрудников полиции удалось установить лицо, причастное к совершению преступления.

Он задержан, ему предъявлено обвинение по п. «д», «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство с особой жестокостью, из хулиганских побуждений»). Установлено, что в ходе конфликта он нанёс потерпевшему более 18 ударов ножом по различным частям тела.

Уголовное дело с утверждённым прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.