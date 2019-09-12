Берлин, , 11:28 — REGNUM Сотрудники немецкой полиции 11 сентября застрелили мужчину, предположительно бежавшего из Польши от преследования за убийство женщины. Об этом сообщает 12 сентября агентство Associated Press со ссылкой на пресс-службу полиции.

По данным ведомства, полицейские применили табельное оружие, когда находившийся за рулем автомобиля Mazda мужчина направил на них пистолет. Инцидент произошел на кольцевой дороге A10 вокруг Берлина.

Сотрудники полиции Бранденбурга сообщили, что номер автомобиля соответствует тому, который был объявлен в розыск в соседней Польше. Владелец транспортного средства подозревался в убийстве 26-летней гражданки Украины.

Ведется следствие.