Екатеринбург, , 11:15 — REGNUM На Урале уголовное дело в отношении начальника отдела МВД России по Туринскому району передано в суд для рассмотрения по существу. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Сотрудника полиции обвиняют в превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ). По версии следствия, начальник полиции в октябре 2018 года обратился в пункт приёма металлолома и договорился о сдаче за деньги находящейся на стоянке, изъятой у граждан мототехники, как чёрного лома. Далее его подчинённые, действуя по распоряжению руководителя (но не зная о его намерениях) сдали 8,7 тонн мототехники и запчастей на сумму 142 тыс. рублей. Однако, узнав о проводимой прокурорской проверке, начальник полиции свои действия прекратил и деньги за металлолом не получил.

В пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области сообщили, что на время следствия начальник ОМВД по Туринскому району отстранён от выполнения служебных обязанностей.

«Если судебное разбирательство подтвердит его причастность к превышению должностных полномочий, он будет уволен из системы МВД по отрицательным мотивам и привлечён к предусмотренной законом уголовной ответственности. Об итогах судебного процесса пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области общественность и СМИ проинформирует дополнительно», — прокомментировал пресс-секретарь регионального полицейского главка Валерий Горелых.

Отметим, что по решению суда в отношении обвиняемого избрана мера пресечения — подписка о невыезде.