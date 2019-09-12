Донецк, 12 сентября 2019, 11:12 — REGNUM Одному из сотрудников МЧС ДНР, который получил ранение в ходе обстрелов ВСУ, пришлось ампутировать руку, заявили в министерстве здравоохранения ДНР, сообщило 12 сентября «Донецкое агентство новостей».
Собеседник агентства добавил, что жизни пострадавших ничто не угрожает.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее три сотрудника МЧС ДНР попали под обстрел украинских формирований во время тушения пожара в посёлке шахты «Трудовская» на западе Донецка.
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