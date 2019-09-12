Донецк, , 11:12 — REGNUM Одному из сотрудников МЧС ДНР, который получил ранение в ходе обстрелов ВСУ, пришлось ампутировать руку, заявили в министерстве здравоохранения ДНР, сообщило 12 сентября «Донецкое агентство новостей».

«После вчерашнего обстрела один пострадавший с раздробленными кистью и плечом был госпитализирован в Республиканский травматологический центр. Ему пришлось ампутировать руку», — сказано в сообщении.

Собеседник агентства добавил, что жизни пострадавших ничто не угрожает.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее три сотрудника МЧС ДНР попали под обстрел украинских формирований во время тушения пожара в посёлке шахты «Трудовская» на западе Донецка.

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