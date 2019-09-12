Калиновка, Украина, , 11:02 — REGNUM Глава села Павловка Винницкой области Виктор Кособуцкий рассказал о панике, которая началась после сообщения о взрывах на близлежащем складе боеприпасов, сообщил 11 сентября ресурс «Обозреватель».

Село Павловка находится в непосредственной близости от села Калиновка, возле которого произошло ЧП.

«Началась небольшая паника, люди начали сильно волноваться… Я принял более 200 звонков за час. Несколько человек выехали в соседние деревни, но вскоре, когда дозвонились до меня, вернулись обратно», — сообщил глава сельсовета.

Он отметил, что взрывы произошли за счёт необезвреженных боеприпасов, оставшихся с момента последнего пожара, который произошёл на складе в 2017 году.

Чиновник добавил, что работники сельсовета и активисты распространяли в социальных сетях информацию о ЧП, чтобы успокоить людей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее военная прокуратура Украины возбудила уголовное дело по факту взрывов на складе боеприпасов в Винницкой области, где из-за горения травы прогремело шесть взрывов.

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