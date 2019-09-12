Ижевск, , 10:58 — REGNUM Возле железной дороги в Ижевске нашли тело 33-летней девушки, сообщила 12 сентября пресс-служба Следственного управления СК РФ по Удмуртской Республике.

Погибшую с 10 сентября разыскивали родственники. Они сообщили правоохранителям, что девушка была слабослышащей. Тело нашли при проведении сенокосных работы в 6 метрах от железнодорожного полотна. На нем экспертами были выявлены многочисленные травмы правой части тела.

Ведется проверка. В качестве одной из версий рассматривается, что погибшая была сбита поездом.