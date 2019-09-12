Хабаровск, , 10:52 — REGNUM Хабаровск подвергнется тотальной дезинфекции после прохождения паводка. Такое решение приняли городские власти, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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В городе после паводка продезинфицируют все территории, попавшие в зону подтопления, а также городские автобусы. Все мероприятия будут проводиться силами краевой дезинфекционной станции.

Как сообщало ИА REGNUM, Хабаровск пережил амурский паводок, в зону подтопления попали 405 частных домов, несколько многоквартирных домов, социальные объекты.