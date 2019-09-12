Уфа, , 10:46 — REGNUM Уголовное дело по факту пищевого отравления 15 человек в Уфе возбуждено в Башкирии. Об этом 12 сентября сообщает пресс-служба регионального СУ СК РФ.

Уголовное дело

Следственным отделом по Октябрьскому району города Уфы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ.

Сообщение о том, что в инфекционную больницу города с признаками пищевого отравления обратилось 15 человек, в том числе пятеро детей в возрасте от 5 до 9 лет поступило в полицию 11 сентября.

Следователи установили, что в этот день пострадавшие приобрели шаурму в киоске на остановочном павильоне в микрорайоне «Сипайлово».

После употребления продукта, граждане почувствовали резкое ухудшение здоровья и обратились за медицинской помощью и были госпитализированы.

В настоящее время деятельность данной точки питания приостановлена. Следователи провели осмотр места происшествия и изъяли хранившиеся там продукты. В настоящее время допрашиваются сотрудники предприятия и другие свидетели.

Расследование дела продолжается.