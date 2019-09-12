Верхний Тагил, Свердловская область, , 10:42 — REGNUM На Урале в отношении сотрудника отделения стоматологии городской больницы Верхнего Тагила возбуждено уголовное дело по подозрению в мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ). Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

В ходе проверки было установлено, что в сентябре 2016 года используя своё служебное положение, стоматолог оформил документы о проведённом льготном протезировании зубов местной жительнице. Фактически этого сделано не было. Данный обман позволил похитить денежные средства, выделенные из бюджета.

Отметим, что в 2017 и 2018 годах за совершение должностных преступлений указанный сотрудник уже был осужден. В эти годы он работал в поликлиническом отделении Верх-Нейвинской больницы.