Бердск, Новосибирская область, , 10:41 — REGNUM В умышленном убийстве беззащитной женщины ради похищения автомобиля обвиняют двух мужчин в Новосибирской области. Об этом 12 сентября сообщила пресс-служба СУ СК России по Новосибирской области.

По версии следствия, двое жителей города Бердск договорились убивать владельцев автомобилей, чтобы похищать их транспортные средства. Для этого они приготовили удавку и распределили роли. В начале января подозреваемые некоторое время встречались с продавцами автомобилей, чтобы выбрать тех, кто не сможет оказать серьезного сопротивления.

Отмечается, что убийство 34-летней жительницы Бердска произошло 11 января в глухом месте. Транспортное средство и ценные вещи убитой были проданы в Кемерово.

Расследование дела завершено, оно передано в суд.