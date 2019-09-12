Брюссель, , 10:26 — REGNUM Бельгийская полиция арестовала три автомобиля, лодку, две квартиры и 7 млн евро на счетах Кристофа Хенротая, являющегося агентом бельгийского голкипера мадридского футбольного клуба «Реал» Тибо Куртуа. Об этом 11 сентября сообщает Reuters.

Отметим, ранее стало известно об аресте Хенротая в Монако и его партнера в Льеже. Полиция подозревает их обоих в отмывке денег при осуществлении трансферов.

При этом следствие считает агента замешанным в мошенничестве при совершении сразу нескольких сделок.

Напомним, Кристоф Хенротай, помимо Тибо Куртуа, является также агентом бельгийского форварда китайской команды «Далянь Ифан» Янника Карасско и полузащитника «Антверпена» Кевина Миральяса.