Бердск, Новосибирская область, , 10:20 — REGNUM Мужчина, который 1 сентября напал на 17-летнюю школьницу в подъезде дома в Бердске, дал признательные показания, сообщает «Курьер. Среда. Бердск» со ссылкой на главк МВД по Новосибирской области.

Отметим, что 1 сентября школьница возвращалась с торжественной линейки. В подъезде дома на неё напал мужчина. На крики выбежал отец девушки. Ему не удалось догнать нападавшего. Но позже он узнал имя злоумышленника. Информацию родители пострадавшей передали в полицию.

«Подозреваемый дал признательные показания», — сообщила изданию исполняющий обязанности начальника отдела информации и общественных связей пресс-службы областного полицейского ведомства Юлия Хабибуллина.

Сейчас школьница проходит лечение. Проводится судебно-медицинская экспертиза. После того, как будет определена степень тяжести нанесённых травм, полиция примет решение, по какой статье привлечь мужчину к ответственности.