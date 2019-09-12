Улан-Удэ, , 10:15 — REGNUM В Бурятии 13-летний школьник упал с четвёртого этажа кадетской школы-интерната. Об этом 11 сентября сообщил в соцсетях дед мальчика Александр Сафронов, добавив, что он находится в реанимации.

Причины падения он не уточнил, заметив лишь, что «какая-то мутная история».

На сообщение отреагировал первый зампред правительства республики Игорь Зураев. Он написал, что связался с министром здравоохранения.

«Прогноз благоприятный. Главное, кости и голова (череп) целы. Ушиб лёгкого. Обследуют все органы», — сообщил чиновник.

Утром 12 сентября уполномоченный по правам ребёнка Татьяна Вежевич уточнила, что пострадавший точно выздоровеет.

Между тем причины падения до сих пор остаются неизвестными. Как сообщает газета «Номер один», родственники мальчика возмущены тем, что в школе ничего не объяснили, каким образом он оказался на подоконнике и при каких обстоятельствах произошло падение.

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