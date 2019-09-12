Ангарск, Иркутская область, , 10:14 — REGNUM Правоохранителям Иркутской области удалось оперативно задержать подозреваемого в сексуальном нападении на десятилетнюю девочку в Ангарске. Как сообщает сегодня, 12 сентября, региональное СУ СК РФ, этому способствовало размещение в социальных сетях и СМИ изображения подозреваемого в этом особо тяжком преступлении.

«Спустя считанные минуты после появления видеоориентировки в дежурную часть полиции Ангарска стали поступать звонки от граждан, узнавших молодого человека. В ходе проведения комплекса оперативных мероприятий и следственных действий полицейские и следователи СКР утром 11 сентября задержали и доставили в отдел полиции 15-летнего подростка», — сказано в официальном сообщении СКР.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ориентировку на поиск мужчины, совершившего сексуальное преступление в отношении 10-летней жительницы Ангарска, следователи распространили 10 сентября 2019 года, а само нападение случилось вечером 6 сентября 2019 года в одном из подъездов дома 13 микрорайона.

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