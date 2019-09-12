Челябинск, , 10:22 — REGNUM Советский районный суд Челябинска обязал бывшего министра социальных отношений Южного Урала Олега Б. и предпринимателя Ирину К. возместить имущественный ущерб, нанесенный бюджету. Об этом сообщила 12 сентября пресс-служба областной прокуратуры.

Судебное заседание состоялось в связи с иском, который подал прокурор Тракторозаводского района. Подозреваемые были признаны виновными в растрате в особо крупном размере.

Установлено, что Олег Б. с помощью Ирины К. незаконно вывел из федерального бюджета более 29 млн рублей, которые были выделены на приобретение средств реабилитации. За это деяние чиновник получил взятку от предпринимателя в размере 3,6 млн руб. Эту сумму с осужденного также решено взыскать.

Стоит отметить, что ранее за это преступление суд назначил Олегу Б. наказание в виде семи лет заключения в колонии строгого режима. Ирину К. приговорили к пяти годам условно и штрафу в размере 3 млн рублей.