Оренбург, , 10:09 — REGNUM В Оренбурге утром 12 сентября пассажирский автобус попал в аварию. Один пассажир госпитализирован, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по Оренбургской области.

ДТП произошло на 15 км автодороги «Обход Оренбурга». По предварительным данным, водитель автобуса ПАЗ не справился с управлением и врезался в световую опору.

В результате аварии 45-летняя пассажирка получила травмы и госпитализирована. По факту ДТП автоинспекция проводит проверку.