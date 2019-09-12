Цюрих, Швейцария, , 10:09 — REGNUM 10 сентября река Лиммат в Цюрихе (Швейцария) внезапно приобрела ядовито-зеленый цвет. Полиция приступила к расследованию и поиску подозреваемых: перекрашивание реки оказалось акцией экоактивистов, передает канал n-tv.

Группа неизвестных появилась на берегах Лиммата и рассказывала прохожим о проблемах климата. Примерно через полчаса река вернулась к привычному цвету. На Facebook группа Extinction Rebellion Zürich опубликовала фильм об акции, который озаглавлен «Восстать или погибнуть».

Полиция выяснила, что воды были окрашены при помощи уранина, который считается безвредным для человека. Тем не менее, полиция выявила возможное нарушение закона об охране воды. Также правоохранители рассматривают вопрос, можно ли возложить ответственность на активистов за издержки работы полицейских.

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