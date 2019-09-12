Иерусалим, , 10:08 — REGNUM Военные самолеты Израиля нанесли удары по позициям представителей партии ХАМАС в секторе Газа, об этом 12 сентября сообщает Al Arabia.

Как утверждается в заявлении официальных лиц еврейского государства, бомбардировки стали ответом на ракетные атаки израильских территорий со стороны Палестины.

«Ракеты были выпущены из сектора Газа по израильской территории. В ответ истребители армии обороны Израиля нанесли удары по нескольким объектам ХАМАС», — говорится в заявлении.

По данным палестинской стороны, ВВС Израиля выпустили по меньшей одну ракеты по безлюдным районам к востоку от сектора Газа.

Напомним, 17 сентября в Израиле состоятся парламентские выборы, обострение ситуации между еврейским государством и Палестиной является обычным явлением в предвыборные дни.

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