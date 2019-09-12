Соледар, ДНР, , 10:07 — REGNUM За минувшие сутки боевики ВСУ 16 раз нарушили режим прекращения огня, выпустив по территории ДНР 60 единиц боеприпасов, сообщили 12 сентября в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

ВСУ (сс) Ministry of Defense of Ukraine

На донецком направлении украинские формирования выпустили шесть мин калибра 82 мм, применили вооружение БМП, использовали гранатомёты АГС, РПГ и СПГ, а также крупнокалиберное стрелковое оружие. На горловском и мариупольском направлениях зафиксировано использование крупнокалиберных пулемётов и стрелкового оружия.

«В зоне обстрела со стороны ВСУ оказались следующие районы/населённые пункты: Горловка, Крутая Балка, Ясиноватая, Минеральное, Каштановое, Спартак, Донецк («Вольво-центр», посёлок шахты «Трудовская»), Докучаевск, Петровское, Октябрь, Ленинское», — сказано в сообщении.

Из-за обстрела загорелся дом в посёлке шахты «Трудовская». На тушение пожара приехали сотрудники МЧС ДНР, однако украинские формирования продолжили обстрел. В результате трое пожарных получили ранения.

Как сообщало ИА REGNUM, сутками ранее украинские формирования выпустили по территории ДНР 123 единицы боеприпасов, ранив двух мирных жителей республики.

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