Мельбурн, Австралия, , 09:52 — REGNUM Сотрудники федеральной полиции Австралии при задержании ранили мужчину, подозреваемого в краже банкомата из супермаркета и проникновении со взломом в другой магазин в Мельбурне (штат Виктория). Мужчина был доставлен в больницу с неопасным для жизни ранением, передает 12 сентября агентство Australian Associated Press со ссылкой на пресс-службу полиции.

В полицию около 03:50 поступил первый звонок от свидетелей, рассказавших, что неизвестные на автомобиле Nissan Navara (пикап) буксируют банкомат из супермаркета Sunbury. Менее чем через час полиции сообщили о взломе в другом магазине в пригороде Мельбурна.

Примерно в то же время, в 04.40 утра, микроавтобус с сотрудниками полиции штата Виктория был протаранен неизвестным автомобилем с мужчиной за рулем, который позже скрылся.

Сотрудники полиции по «горячим следам» обнаружили машину в городе Гринвейл. Когда они подъезжали к транспортному средству, из него по полицейским открыли стрельбу. Полицейские в ответ также применили табельное оружие, ранив одного из двух подозреваемых. Оружие у подозреваемых было изъято.

Ведется следствие.