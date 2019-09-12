Нью-Дели, , 09:43 — REGNUM Представители вооруженных сил Индии и Китая устроили потасовку вдоль пограничной территории, об этом 12 сентября сообщает издание The Times в Индии.

Как отмечается, инцидент произошел в районе Пангонг-Цо, во время подготовки индийской стороной к военным играм.

«Индийские военнослужащие совершали патруль, когда к ним на встречу выдвинулись военные Китая, решительно возражающие против их присутствия, что привело к небольшой стычке», — отмечает издание.

Напомним, в последние месяцы ситуация в Южной Азии отличается напряженностью. В основном это связано с индо-пакистанским конфликтом по поводу Кашмира.

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