Калиновка, Украина, , 09:42 — REGNUM Военная прокуратура Винницкого гарнизона Центрального региона Украины возбудила дело по статье «халатное отношение к военной службе» по факту происшествия на арсенале в населённом пункте Калиновка, заявили 11 сентября в пресс-службе ведомства.

«На этой территории не было завершено проведение работ по выявлению и уничтожению боеприпасов, которые взрывались в ночь с 26 на 27 сентября 2017 года. Расстояние от края горения травы до площадок хранения боеприпасов составляла около 150−200 метров», — сказано в сообщении.

Следователи осматривают место происшествия.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее возле склада боеприпасов, расположенного возле села Калиновка Винницкой области загорелась сухая трава, после чего прозвучали шесть взрывов. Позже пожар удалось потушить.

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