Липецк, , 09:41 — REGNUM ДТП с участием лося в Липецкой области стало причиной смерти человека и самого животного. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД УМВД России по Липецкой области.

Столкновение произошло в ночь на 12 сентября на автомобильной дороге Орел-Тамбов.

По предварительным данным, водитель «ВАЗ-21 053» не обеспечил безопасность движения, в результате чего и произошел наезд на животное. В машине также находились двое пассажиров. Один — 45-летний мужчина — скончался на месте. 47-летняя женщина госпитализирована в липецкую больницу.

О травмах водителя не сообщается.