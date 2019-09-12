Краснодар, , 09:36 — REGNUM Два депутата сельского поселения, не указавшие в декларациях о доходе и имуществе сведения о наличии 18 земельных участков и двух автомобилей, досрочно лишились полномочий, сообщила прокуратура Краснодарского края.

«Задекларированные ранее доходы являлись недостаточными для приобретения указанного имущества», — уточнили в прокуратуре.

Нарушения были выявлены в ходе прокурорской проверки. Выяснилось, двое депутатов Совета Крыловского сельского поселения не указали в декларациях о доходах и имуществе за 2017 и 2018 годы данные о приобретении и наличии в собственности 18 земельных участков, общая стоимость которых, по оценке, составила более девяти миллионов рублей, и автомобиля стоимостью более двух миллионов рублей. По инициативе прокурора полномочия депутатов были досрочно прекращены.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году мандатов лишились два депутата Краснодарской гордумы, также скрывшие сведения о доходах и имуществе.