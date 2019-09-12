Магадан, Магаданская область, , 09:32 — REGNUM В Магадане изъяли сплав золота и серебра на 11 млн рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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По сообщению УФСБ Колымы, возбуждено уголовное дело по незаконной пересылке драгоценных металлов в крупном размере — из незаконного оборота изъято более 6 кг сплава золота и серебра стоимостью свыше 11 млн рублей.

Подробности дела не разглашаются.

Как сообщало ИА REGNUM, в В Магаданской области сотрудники ФСБ изъяли из незаконного оборота более 1 кг самородного золота на 2 млн рублей.