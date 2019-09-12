Анапа, Краснодарский край, , 09:27 — REGNUM Четыре подпольных цеха по производству контрафактного алкоголя выявили сотрудники полиции в Анапе Краснодарского края, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону 12 сентября.

Подпольные «ЛВЗ» располагались на территории частных домов — их обнаружили при осмотре домовладений, принадлежащих местным жителям. В подвалах, на территории домовладений сотрудники полиции изъяли более 140 тысяч литров спиртного в ассортименте, пустую тару, акцизные марки, химические реагенты и оборудование для производства алкогольной продукции. Все образцы направлены для проведения лабораторных исследований.

Оперативные мероприятия проводились в рамках уголовного дела, возбужденного по статье УК ПФ о незаконном производстве этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.