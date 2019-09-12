Якутск, , 09:24 — REGNUM В Якутске в жилом доме по проспекту Ленина, 34 частично обрушился пол в подъезде, пострадавших нет, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В подъезде обрушился пол Sakhaday.ru

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Жителям удалось самостоятельно выбраться из подъезда, на место происшествия прибыли сотрудники пожарно-спасательного гарнизона Якутска.

Мэрия города и управляющая компания разбираются в ситуации и принимают меры по устранению ЧП, пишет Sakhaday.ru.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 сентября в детском саду Читы обрушилось потолочное покрытие в одной из групп. Дети в момент происшествия были на улице.