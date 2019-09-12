Киров, , 09:27 — REGNUM Почти на четверть выросло в Кировской области количество автомобильных аварий с женщинами за рулем, причем, в большинстве случаев они были виновницами ДТП. Статистику за восемь прошедших месяцев опубликовала Госавтоинспекция 12 сентября.

Женщина за рулем

Согласно имеющемся данным, с января по август 2019 года с участием автоледи произошло 189 аварий, что на 24% больше, чем за тот же период в прошлом году. В 65,6% случаев виновными были признаны женщины. В ДТП с их участием погибли четыре человека и 254 получили травмы.

В восьми случаях представительницы прекрасного пола оказались в состоянии алкогольного опьянения, а в пяти — без водительских прав. В целом с участием женщин-водителей ДТП случались примерно в одном случае из шести.